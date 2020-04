Les remèdes de grands-mères

Voici un extrait du livre "Grands-mères : Leurs astuces, conseils et remèdes" (éditions Michel Lafon 2016)

Un insecticide – fongicide naturel

Ceux qui pensent que l’ail ne sert qu’à lutter contre les vampires se trompent. En effet, il permet également de préserver les plantes d’autres créatures de l’ombre. Utilisez l’ail en infusion afin de composer un insecticide et fongicide très efficace. 150 g d’ail frais grossièrement broyé doit être infusé dans 5 l d’eau bouillante. Filtrez après 30 mn, laissez refroidir et pulvérisez tel quel sur les plantes.

Un désherbant écologique

Ne jetez plus l’eau de cuisson de vos pommes de terre ou du riz ! En effet, si vous la pulvérisez sur les mauvaises herbes elle vous servira de désherbant. Plus l’eau est riche en amidon et plus l’action de ce désherbant naturel se révèle efficace.

Un répulsif naturel efficace

Le poivre ne pimente pas que nos assiettes. En effet, une infusion de poivre est extrêmement efficace pour tenir à distance de vos fleurs ou de vos légumes tous les insectes nuisibles. Pour cela, infusez 150 g de poivre grossièrement broyé dans 5 litres d’eau bouillante. Filtrez après 30 mn, laissez refroidir et pulvérisez tel quel sur les plantes