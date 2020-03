Le prix des piscines écologiques

On lit souvent que les piscines écologiques coûtent beaucoup plus cher à construire que les piscines normales. C'est peut-être vrai pour certaines installation complexes mais c'est possible de réaliser soi-même sa piscine écologique sans dépenser beaucoup d'argent et en épargnant pas mal la planète (à part pour la bâche qui est quand même un produit industrialisé même s'il est recyclable).

Ma piscine (14 m3 - zone de baignade toute petite de 6m sur 2) m'aura couté environ 2000 euros.

J'ai trouvé sur certains sites de piscines écologiques ou chez un spécialiste du traitement de l'eau de piscine par filtration le fonctionnement de ce type de piscine, les étapes de la construction et quelques idées sur les plantes que l'on peut mettre dans la zone végétalisée de la piscine.

Pour tenir ce budget de 2000 euros (dont environ la moitié rien que pour la bâche), voici quelques-unes de mes astuces principales :

Terrassement 100 % écologique uniquement à base d'huile de coude et en utilisant une brêche et une brouette.

Pas de pompe ni de système de filtration (consommateur d'énergie et générateur de déchets à terme) en laissant l'eau circuler librement entre la zone de baignade et la zone végétalisée.

Je connais quelques amis qui ont déjà essayé avec la piscine écologique et ils ont du appeler un professionnel car la technique n'est pas aussi évidente...même si on n'est pas dans le cas de la domotique de piscine telle qu'on la voit un peu partout aujourd'hui.

j'ajoute : une piscine peut servir de citerne en cas de sécheresse. C'est un aspect des choses qui ne doit pas être négligé. Utilisez l'eau de pluie pour la remplir.