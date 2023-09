Les aliments qui peuvent être consommés dans le cadre du régime Atkins doivent être extrêmement pauvres en glucides. Les partisans de ce régime - un peu comme dans le régime nordique - pensent que lorsque les gens consomment une quantité excessive d'aliments riches en glucides, leur corps ne peut en transformer qu'une partie en énergie et le reste se transforme en graisse stockée. Les adeptes pensent que lorsque vous consommez moins de glucides, votre corps peut revenir à son travail de base qui consiste à brûler les graisses. Il est évident que vous ne devez pas renoncer au pain et ne manger que des cheeseburgers toute la journée, mais plutôt choisir une variété d'aliments bien équilibrés et pauvres en glucides.

Comme pour tout changement radical de santé, consultez votre médecin pour obtenir une évaluation professionnelle de la meilleure façon de perdre du poids. En attendant, choisissez des aliments pauvres en glucides et en calories et riches en graisses saines et en protéines.

Aliments acceptables pour le régime Atkins : Œufs

Les œufs sont des trésors dans le régime Atkins. Vous pouvez les manger préparés de n'importe quelle façon et vous pouvez en manger aussi souvent que vous le souhaitez. Brouillés, pochés ou frits, les œufs sont un moyen peu coûteux de vous rassasier tout en maintenant votre régime dans les limites de sécurité du règlement Atkins. La bonne nouvelle, c'est que même s'ils contiennent des traces de glucides, ils offrent une multitude d'autres avantages pour la santé. Un œuf apporte près de 7 g de protéines, 67 mng de potassium et 100 mcg de vitamine A.

Aliments acceptables pour le régime Atkins : les Noix

Si vous suivez ce régime, vous ne prendrez pas n'importe quel bocal de noix mélangées. Par exemple, les cacahuètes et les pistaches contiennent plus de 10 g de glucides dans une portion d'un demi-cylindre. Les noix de cajou contiennent 22 glucides pour une portion équivalente. Les adeptes du régime Atkins peuvent grignoter sans culpabilité des amandes (1,4 g), des noix de macadamia (,9 g) et des noix de pécan (,6 g), car elles contiennent des graisses saines, des protéines et des vitamines essentielles.