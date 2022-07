Ne vous privez pas de la lumière du soleil avec les plaques d'isolation en Ariège

Le printemps est là et le soleil… aussi ! L’exposition à la lumière est bénéfique, que ce soit pour vos plantes ou pour vous. Ne vous en privez pas !

Vous savez sûrement que vos plantes ont besoin de lumière afin de vous offrir une belle croissance et une belle floraison, mais savez-vous que la lumière influe aussi sur votre moral ? Je vous dirai bien que la lumière régule votre horloge biologique en inhibant la sécrétion de mélatonine mais pour être plus concrets, disons que la lumière vous rend de bonne humeur, stimule votre activité physique mais aussi vos performances intellectuelles !



S’il est de coutume d’attendre la fin des premières gelées pour sortir vos plantes « fragiles », des solutions existent pour leur faire profiter de la lumière du soleil à tout moment de l’année ! C’est, entre autre, ce que propose les plaques d'isolation des artisans d'Ariège, une région de montagne où le soleil est précieux

Selon vos besoins, en polyester ou polycarbonate, les plaques d'isolation vous offrent le meilleur rapport qualité/prix du marché pour la couverture de votre abri, pergola, serre etc.

Les plaques d'isolation cumulent de nombreux avantages : une très bonne transmission lumineuse donc, mais aussi une protection garantie pendant 10 ans. Elles sont résistantes aux chocs, aux agents chimiques, et sont anti UV afin de ne garder que le meilleur de la lumière du soleil !

Comment installer les plaques d'isolation de maison en Ariège ?

Tout d’abord, on recommande que la pose des plaques d'isolation soit faite par des professionnels du bâtiment ou artisans isolation Ariège. Pour ce faire, voici la marche à suivre :

Il faut tout d’abord déterminer les écartements entre appuis Poser les plaques de l’égout vers le faîtage, dans le sens opposé des vents dominants, les ondes ou nervures devant être orientées vers la pente. Percer les trous de fixation à un diamètre supérieur de 4 mm à celui des fixations et à 50 mm minimum de l’extrémité de la plaque. Mettre en place les accessoires de fixation. L’utilisation de pontets (cales supports d’ondes) évite l’écrasement des plaques au serrage ; les rondelles en PVC sont à proscrire. Serrer modérément les fixations. Assurer l’efficacité de la rondelle d’étanchéité en laissant la libre dilatation des plaques. Prévoir un couturage transversal et longitudinal en sommet d’ondes des plaques, pour assurer une jonction continue.



A noter que les plaques d'isolation peuvent également parfaitement convenir pour la couverture d’un abri voiture, dans ce cas, les effets de croissance ressentis sur les plantes ne sont pas transposables…

Vous l’avez compris, il serait trop bête de vous priver d’une ressource naturelle si bénéfique et qui marche dans une région de montagnes comme l'Ariège ! Que cela soit dans une serre pour en faire profiter vos plantes, ou plus simplement dans un abri conçu pour vous, et pour votre bien-être.